Нижегородские бойцы передали поздравления с Днём матери из зоны СВО Общество

Фото: Нижегородский филиал фонда "Защитники Отечества"

Нижегородские военные, которые находятся в зоне СВО, записали трогательные поздравления с Днём матери.

Как сообщает Нижегородский филиал фонда "Защитники Отечества", свои видеоприветы военнослужащие передали через социальных координаторов фонда "Защитники Отечества".

Бойцы с позывными "Шустрый" и "Кузнец" батальона имени Козьмы Минина 10-го Нижегородского танкового полка находятся на боевом задании в зоне спецоперации, не имеют возможность часто выходить на связь, при этом они не смогли в этот день оставить своих мам без поздравлений.

"Дорогие мамы! Спасибо огромное, что благодаря вам мы появились на этот свет. Какими бы взрослыми мы ни были, для вас мы всегда останемся детьми. Долгих лет жизни! Мы вас очень любим! И знайте, что победа будет всегда за нами!", - поделились бойцы.

Кроме того, свою маму поздравил боец из 153-го танкового полка, в состав которого входят именные батальоны "Серафим Саровский", "Горький", "Ивлиев". Он прочитал трогательное стихотворение "Моя мама".

Ранее сообщалось, что с Днём Матери нижегородок поздравил губернатор Глеб Никитин.