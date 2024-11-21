Цифровой операционный микроскоп приобрели для детской больницы в Нижнем Новгороде

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Новейший операционный микроскоп появился в Нижегородской областной детской клинической больнице. Как сообщает министерство здравоохранения региона, ультрасовременную систему визуализации будут использовать хирурги, нейрохирурги и ЛОР-хирурги медучреждения.
На приобретение медоборудования было направлено около 21,5 млн рублей из средств федерального и областного бюджета.
Применение операционного микроскопа позволит проводить сложные операции, а также минимизирует риск возникновения послеоперационных осложнений у пациентов, значительно сократит длительность процесса их реабилитации.
В настоящее время идет масштабная модернизация Нижегородской областной детской клинической больницы. С этой инициативой выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, проект получил поддержку председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
Программа модернизации предусматривает обновление восьми лечебных корпусов и еще нескольких зданий. Ее реализация позволит повысить уровень качества оказания медицинской помощи детям, что является одной из важнейших задач национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".
Ранее сообщалось, что Нижегородская областная детская больница закупила аппарат МРТ за 126 млн рублей.
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