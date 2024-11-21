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Общество

Цифровой операционный микроскоп приобрели для детской больницы в Нижнем Новгороде

25 ноября 2024 12:28  [97] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новейший операционный микроскоп появился в Нижегородской областной детской клинической больнице. Как сообщает министерство здравоохранения региона, ультрасовременную систему визуализации будут использовать хирурги, нейрохирурги и ЛОР-хирурги медучреждения.

На приобретение медоборудования было направлено около 21,5 млн рублей из средств федерального и областного бюджета.

Применение операционного микроскопа позволит проводить сложные операции, а также минимизирует риск возникновения послеоперационных осложнений у пациентов, значительно сократит длительность процесса их реабилитации.

В настоящее время идет масштабная модернизация Нижегородской областной детской клинической больницы. С этой инициативой выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, проект получил поддержку председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Программа модернизации предусматривает обновление восьми лечебных корпусов и еще нескольких зданий. Ее реализация позволит повысить уровень качества оказания медицинской помощи детям, что является одной из важнейших задач национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". 

Ранее сообщалось, что Нижегородская областная детская больница закупила аппарат МРТ за 126 млн рублей.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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