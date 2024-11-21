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Культура и отдых

Центральная библиотека открылась в Сеченове после модернизации

25 ноября 2024 16:24  [115] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В селе Сеченово Нижегородской области после модернизации открыли центральную библиотеку, которая была переоборудована по модельному стандарту на средства областного бюджета. Как сообщает региональный Минкульт, на приобретение оборудования ждя библиотеки направили 10 млн рублей.

На эти средства была закуплена новая мягкая мебель, книжные стеллажи, ноутбуки и стационарные компьютеры, фотопринтер, 3D-принтер, сенсорный киоск, интерактивные и мультимедийные доски. Помимо этого, библиотекари получили оборудование для видеостудии и фотокамеры.  Новая техника позволит создавать собственные образовательные видеоматериалы и проморолики проектов школьников, вести онлайн-вещание и др.

Также в библиотеке оборудовали специальное рабочее место для слабовидящих посетителей и читателей с нарушениями слуха. Книжный фонд учреждения пополнили более 3 тысяч экземпляров новой литературы.  

Помещение читального зала укомплектовали наборами для робототехники, электронным микроскопом, 3D-ручками, наглядными пособиями, графическими планшетами и VR-системами с образовательными играми. В игровой зоне библиотеки интерактивный пол предлагает различные игровые сценарии, связанные с книгами, природой, историей и наукой. В общественной зоне станет возможным проведение различных культурных и образовательных мероприятий.

Напомним, что здание, в котором сейчас располагается Сеченовская центральная библиотека, было построено в прошлом году в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий". Проект был реализован менее чем за год, на строительство направили более 53 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Центральная детская библиотека открылась после ремонта в поселке Воскресенское.

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Теги:
Библиотеки культура Сеченовский район
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