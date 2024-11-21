Доброволец СВО: "Настоящие мужчины всегда помогут Отчизне в трудную минуту" Общество

Фото: Дмитрий Музыка

Группа добровольцев, заключивших контракты на военную службу в зоне проведения СВО, отправилась из Нижегородской области на боевое слаживание. На учебном полигоне в течение нескольких недель под руководством опытных инструкторов новобранцы будут проходить поэтапную боевую подготовку перед тем, как приступить к исполнению воинского долга на СВО.

У 44-летнего добровольца из Лыскова – уже второй военный контракт с Министерством обороны РФ. Он рассказал, что после завершения первого контракта он занимался сбором и отправкой гуманитарных грузов на Донбасс. Сейчас многодетный отец решил вновь стать бойцом СВО, чтобы воевать плечом к плечу со своими товарищами.

"У меня трое детей. Считаю, что молодое поколение обязательно нужно воспитывать в духе любви к своей стране. И сам уделяю этому большое внимание. Решил подписать контракт, потому что я – за сохранение традиционных ценностей. Думаю, что на примере России многие государства задумаются и сделают правильный выбор. Победа будет за нами!" - поделился доброволец.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. C 5 ноября по 31 декабря 2024 года увеличена суммарная единовременная выплата при условии заключения контракта с Минобороны РФ в военкоматах Нижнего Новгорода. Единовременная материальная поддержка составит 3 млн рублей. Таким образом, годовое денежное вознаграждение может составить около 5,5 млн рублей. Такое решение приняли в том числе после открытия Фонда народного единства, который формируется за счет добровольных пожертвований организаций и предприятий региона.

Также тем, кто заключает контракт и отправляется в зону проведения СВО, выдают сертификаты на предоставление 10 соток земли в Нижегородской области. Сертификатом можно воспользоваться через два года после его получения.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Перед отправкой большинство добровольцев отметило оперативную и слаженную работу сотрудников нижегородского пункта отбора, где прохождение всех процедур и оформление документов организовано по принципу "одного окна" и занимает один-два дня. Кроме того, все будущие защитники получили дополнительное тактическое снаряжение и вещи первой необходимости для того, чтобы было легче обустроить солдатский быт и выполнять боевые задачи.

"Россия - сильная держава! А настоящие мужчины всегда помогут Отчизне в трудную минуту", - говорит нижегородец.

Вместе с жителями Нижегородской области военные контракты заключают и представители других регионов. Юрист, кандидат в мастера спорта из Иркутской области рассказал, что совесть не позволила отсиживаться дома, решил отправиться на передовую, чтобы поддержать своих единомышленников.

"Стало стыдно оставаться в стороне, когда все мои друзья на специальной военной операции. Поэтому и принял решение встать на защиту Родины. Хочу быть оператором БПЛА, уверен, что наша армия всему научит", - рассказал доброволец.

Напомним, отправку жителей Нижегородской области к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Более подробно узнать о контракте с Минобороны можно в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.

Ранее сообщалось, что Дом народного единства передал по запросу воинов спецтехнику для выполнения боевых задач.