Нижегородская пенсионерка оформила кредит и перевела все деньги мошенникам Происшествия

Нижегородская пенсионерка перевела более полумиллиона кредитных денег мошенникам.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области, женщине позвонил якобы сотрудник финансовой организации, который сообщил о происходящей утечке информации по банковским счетам потерпевшей.

Чтобы спасти сбережения, аферисты убедили женщину перевести деньги на "безопасный" счет. Пенсионерка выполнила все указания злоумышленников и перевела более 650 тысяч рублей кредитных средств на неизвестные счета.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудница нижегородского банка осуждена за хищение 25 млн рублей.