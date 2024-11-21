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Происшествия

Нижегородская пенсионерка оформила кредит и перевела все деньги мошенникам

26 ноября 2024 11:53  [66] Происшествия

Нижегородская пенсионерка перевела более полумиллиона кредитных денег мошенникам.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области, женщине позвонил якобы сотрудник финансовой организации, который сообщил о происходящей утечке информации по банковским счетам потерпевшей.

Чтобы спасти сбережения, аферисты убедили женщину перевести деньги на "безопасный" счет. Пенсионерка выполнила все указания злоумышленников и перевела более 650 тысяч рублей кредитных средств на неизвестные счета.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудница нижегородского банка осуждена за хищение 25 млн рублей.

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Теги:
Кредит Мошенничество
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