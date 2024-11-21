Нижегородская пенсионерка оформила кредит и перевела все деньги мошенникам

Нижегородская пенсионерка перевела более полумиллиона кредитных денег мошенникам.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области, женщине позвонил якобы сотрудник финансовой организации, который сообщил о происходящей утечке информации по банковским счетам потерпевшей.
Чтобы спасти сбережения, аферисты убедили женщину перевести деньги на "безопасный" счет. Пенсионерка выполнила все указания злоумышленников и перевела более 650 тысяч рублей кредитных средств на неизвестные счета.
Ранее сообщалось, что экс-сотрудница нижегородского банка осуждена за хищение 25 млн рублей.
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