Мошенники начали рассылать пользователям Telegram вредоносные файлы Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Эксперты зафиксировали новую схему мошенничества, которая набирает обороты в популярном мессенджере Telegram. Так, пользователям приходит сообщения с прикреплённым файлом, в котором находится вредоносная программа. Об этом РИА "Новости" рассказала куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова.

"Нам поступили сигналы, что в Telegram пользователям приходят сообщения от неизвестных с вопросом: "Это ты на фото?". Однако саму фотографию не видно, сообщение закрыто для просмотра, выглядит как файл с расширением АРК", - сообщила подробности эксперт.

При скачивании файла владелец устройства устанавливает вредоносную программу. Мошенники с её помощью получают доступ к персональным данным, в том числе в приложениях онлайн-банков.

Алла Храпунова напомнила, что фотографии не могут иметь расширение АРК - в отличие от вредоносного программного обеспечения.