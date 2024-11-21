Кадры для отрасли НХП будут готовить в Нижегородской области
Маршруты автобусов Т-91 и Т-97 будут сокращены с 1 декабря
Парковку запретят по ряду улиц Нижнего Новгорода до марта
Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся с 1 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 ноября 2024 08:57  [114] Мошенники начали рассылать пользователям Telegram вредоносные файлы
25 ноября 2024 08:22  [142] Метеорологическая зима пришла в Нижегородскую область
25 ноября 2024 07:18  [159] Аналитики назвали сферы с самыми высокими зарплатами в России в сентябре
24 ноября 2024 15:37  [298] Мероприятия ко Дню матери проводятся в Нижегородской области в рамках проекта "Крепкая семья"
24 ноября 2024 11:32  [457] Расходы на дорожно- транспортную инфраструктуру Нижнего Новгорода в 2025 году могут вырасти почти в 1,5 раза
24 ноября 2024 10:17  [456] Более 1,2 млрд рублей выделят на озеленение Нижнего Новгорода в 2025 году
24 ноября 2024 09:13  [358] Юрий Шалабаев: "День матери — один из самых добрых и тёплых праздников"
24 ноября 2024 08:30  [345] Евгений Люлин: "Нет никого ближе на свете чем мама"
24 ноября 2024 07:49  [363] Глеб Никитин: "С мамы начинается жизнь каждого человека"
23 ноября 2024 18:49  [107] Долги по кредитам для участников СВО будут списаны
Общество

Мошенники начали рассылать пользователям Telegram вредоносные файлы

25 ноября 2024 08:57  [114] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Эксперты зафиксировали новую схему мошенничества, которая набирает обороты в популярном мессенджере Telegram. Так, пользователям приходит сообщения с прикреплённым файлом, в котором находится вредоносная программа. Об этом РИА "Новости" рассказала куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова.

"Нам поступили сигналы, что в Telegram пользователям приходят сообщения от неизвестных с вопросом: "Это ты на фото?". Однако саму фотографию не видно, сообщение закрыто для просмотра, выглядит как файл с расширением АРК", - сообщила подробности эксперт.

При скачивании файла владелец устройства устанавливает вредоносную программу. Мошенники с её помощью получают доступ к персональным данным, в том числе в приложениях онлайн-банков.

Алла Храпунова напомнила, что фотографии не могут иметь расширение АРК - в отличие от вредоносного программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что за 9 месяцев текущего количество попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скам-страницы выросло почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего мошенники имитируют ресурсы Сбера, "Юлы", Альфа-Банка, Telegram, СДЭК, Booking и ВТБ.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кибербезопасность Мошенничество Социальные сети
Поделиться:
Новости по теме
24 ноября 2024 14:18  [408] Нижегородка лишилась сбережений после установки на телефон неизвестного приложения
16 ноября 2024 14:48  [772] Число фишинговых атак в России выросло в четыре раза
13 ноября 2024 09:39  [1452] Аферисты разработали новую мошенническую схему с доставкой цветов
29 октября 2024 08:29  [674] Мошенники начали рассылать письма руководителям организаций от имени ФСБ
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Пресс-тур на строительную площадку Ледового дворца на Стрелке
21 ноября 2024 16:21Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph