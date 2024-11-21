Мошенники начали рассылать пользователям Telegram вредоносные файлы

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Эксперты зафиксировали новую схему мошенничества, которая набирает обороты в популярном мессенджере Telegram. Так, пользователям приходит сообщения с прикреплённым файлом, в котором находится вредоносная программа. Об этом РИА "Новости" рассказала куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова.
"Нам поступили сигналы, что в Telegram пользователям приходят сообщения от неизвестных с вопросом: "Это ты на фото?". Однако саму фотографию не видно, сообщение закрыто для просмотра, выглядит как файл с расширением АРК", - сообщила подробности эксперт.
При скачивании файла владелец устройства устанавливает вредоносную программу. Мошенники с её помощью получают доступ к персональным данным, в том числе в приложениях онлайн-банков.
Алла Храпунова напомнила, что фотографии не могут иметь расширение АРК - в отличие от вредоносного программного обеспечения.Ранее сообщалось, что за 9 месяцев текущего количество попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скам-страницы выросло почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего мошенники имитируют ресурсы Сбера, "Юлы", Альфа-Банка, Telegram, СДЭК, Booking и ВТБ.
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