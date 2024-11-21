Модульный ФАП, модельную библиотеку и виртуальный концертный зал открыли в Лыскове Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Модульный ФАП, библиотеку и виртуальный концертный зал открыли в Лыскове.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, новый модульный фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе Берендеевка Лысковского муниципального округа в рамках нацпроекта "Здравоохранение", который реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина. На эти цели было направлено более 12 млн рублей.

Для работы медпункта закупили электрокардиограф с дистанционной передачей данных, анализаторы глюкозы и холестерина крови, спирограф для исследования функции внешнего дыхания пациентов с легочными патологиями и пр. Кроме того, ФАП оборудован процедурным кабинетом,в котором можно будет пройти вакцинацию, а также различные исследования в рамках диспансеризации и профилактических осмотров. Для комфортного пребывания маломобильных граждан и семей с детьми в ФАПе созданы все необходимые условия.

Прием пациентов проводит фельдшер. Руководство Лысковской ЦРБ выделило ему служебный транспорт для того, что чтобы специалист могла посещать больных в разных населенных пунктах, привозить медикаменты и помогать пациентам добираться до районной больницы.

В Лыскове на площадке районного центра народных промыслов, ремесел и туризма "Рассвет" открылся виртуальный концертный зал на 160 мест. По данным регионального Минкульта, на его оборудование в рамках нацпроекта "Культура" было направлено 2,5 млн рублей. На эти средства были закуплены компьютерное оборудование, проектор, экран, акустическая система и микшерный пульт.

По словам замминистра культуры Нижегородской области Евгения Торопыгина, благодаря новейшему оборудованию в виртуальном концертном зале появилась возможность проводить показы концертов, которые проходят на площадках Московской филармонии как в режиме реального времени, так и в записи.

Кроме виртуального зала, в Лыскове после модернизации по модельному стандарту открылась городская библиотека. В этом году на средства муниципального бюджета в библиотеке провели капремонт внутренних помещений, а также капремонт систем водоснабжения, отопления и электрооборудования. После этого закупили новое оборудование – на эти цели было направлено 5 млн рублей из областного бюджета.

В данный момент библиотека оборудовали системой открытого хранения книжных фондов, также здесь появились удобные кресла, пуфы и диваны. Пространство библиотеки разделили на пять рабочих зон. Для обслуживания дошкольников и младших школьников оборудовали интерактивный пол с предустановленными подвижными играми, а также с интерактивной песочницей. Появилась рабочая зона для старшеклассников и студентов техникума.

Оснастили рабочие места для людей с инвалидностью по зрению и с ограниченными возможностями здоровья. Для комфорта этой категории читателей были закуплены электронный видеоувеличитель, тифлофлешплеер и набор специальных книг для него, установлены навигационные таблички в помещениях. Кроме того, в учреждении появились информационный киоск, интерактивный экран, звуковое оборудование для проведения презентаций и творческих встреч с читателями. Книжный фонд библиотеки пополнили около 800 новых книг.

Ранее сообщалось, что центральная библиотека открылась в Сеченове после модернизации.