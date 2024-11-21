Ремонт корпуса Нижегородской детской больницы завершен на 85% Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ремонт первого из восьми лечебных корпусов Нижегородской областной детской клинической больницы (НОДКБ) близится к завершению. Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин, речь идет о двухэтажном корпусе "литер Б" площадью более 2,1 тысячи кв. метров.

"Главная особенность и ценность корпуса "литер Б" – наличие МРТ-аппарата, на котором будет осуществляться диагностика здоровья маленьких пациентов из всех отделений больницы. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на приобретение этой важнейшей установки было выделено более 126 млн рублей из средств областного бюджета. Здание также имеет и административную функцию. Здесь расположены большой и малый конференц-залы, которые регулярно используются не только для проведения научных мероприятий и обмена опытом между действующими специалистами, но и для обучения студентов-медиков", – рассказал Андрей Чечерин.

В корпусе обновили все коммуникации, одновременно проводится ремонт всех внутренних помещений. На данный момент готовность корпуса оценивается на 85%.

Планируется, что прием пациентов в обновленном здании будет возобновлен в I полугодии 2025 года.

Напомним, с инициативой модернизации Нижегородской областной детской клинической больницы выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Проект получил поддержку председателя правительства России Михаила Мишустина.

Модернизация главного детского стационара региона позволит повысить уровень качества оказания медицинской помощи детям, что является одной из важнейших задач нацпроекта "Здравоохранение", который реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Ранее сообщалось, что цифровой операционный микроскоп приобрели для детской больницы в Нижнем Новгороде.