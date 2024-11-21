Нижегородские предприниматели смогут оценить качество дорог в регионе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области организовало анкетирование по качеству дорожной сети в регионе.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, в анкетировании принимают участие представители малого и среднего бизнеса, инвесторы, которые развивают свои компании в Нижегородской области.

Опрос прошли уже несколько десятков представителей предпринимательского сообщества. Они оценили состояние дорожного полотна, протяженность и плотность дорог, пригодных для ведения бизнеса.

По словам министра транспорта и автодорог региона Павла Саватеева, уже несколько лет подряд область наращивает темпы и объемы приведения в нормативное состояние дорожного полотна.

"С момента внедрения национального проекта "Безопасные качественные дороги" проведена огромная работа, учитывая, что на территории Нижегородской области нацпроект стартовал со значения нормативного состояния региональной сети 29,9 процента, ниже среднего по России. За время нацпроекта приведено в нормативное состояние 5 270 километров дорог. В 2023 году в регионе была проведена одна из самых масштабных дорожных кампаний среди субъектов Российской Федерации – мы отремонтировали 1 220 километров дорог", - сказал Павел Саватеев.

Пройти опрос можно на инвестиционном портале. Его результаты будут учитываться при формировании дальнейших планов обновления дорожной сети региона. Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации"

Ранее сообщалось, что более 7 тысяч км дорог построили и реконструировали в России с начала года.