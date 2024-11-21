Победителей премии "Болдинская осень" наградили в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Лауреатами премии "Болдинская осень" в трех номинациях стали представители Нижнего Новгорода, Саратова и Люберец. Как сообщает министерство культуры Нижегородской области, церемония награждение победителей всероссийской литературной премии прошла в "НГХМ|Русское искусство".

"Премия существует уже 17 лет, но в 2021 году она была переформатирована, и это помогло вдохнуть в нее новую жизнь. Очень здорово, что среди номинантов премии и даже ее ридеров — постоянные участники Слета молодых литераторов, который в этом году прошел в Большом Болдине уже в десятый раз. На наших глазах и при поддержке министерства культуры выросли новые профессиональные авторы, высокий уровень которых признают эксперты", - отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Всего в этом году на премию было подано более 450 заявок из 60 регионов страны.

Экспертное жюри отбирали авторов коротких списков, из которых и были определены три победителя премии. Так, в номинации "Поэзия" премию вручили Дмитрию Терентьеву из Нижнего Новгорода за сборник стихов "По небесному ковру".

В номинации "Литературная критика" премию присудили Анне Маркиной из Люберец за подборку литературно-критических статей. В номинации "Проза" премию получил Данила Катков из Саратова с романом "Переправа".

Отмечается, что победители премии в номинации "Проза" и "Поэзия" получили по 300 тысяч рублей, а победитель в номинации "Литературная критика" – 150 тысяч рублей. Авторы, вошедшие в короткие списки в каждой из трех номинаций, получили денежное поощрение в размере 25 тысяч рублей каждый.

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