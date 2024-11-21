Новые спортивные объекты Нижегородской области
Тарифы на ЖКХ изменятся в Нижегородской области с 1 июля 2025 года
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Парковку запретят по ряду улиц Нижнего Новгорода до марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
03 декабря 2024 13:17  [55] Победителей премии "Болдинская осень" наградили в Нижнем Новгороде
03 декабря 2024 11:19  [148] Ольга Щетинина: "Двери в Совете Федерации для интересных проектов молодых дарований всегда открыты"
02 декабря 2024 13:24  [348] Глянцевый Нижний: 42% нижегородцев читают журналы для того, чтобы отвлечься от проблем и снять стресс
02 декабря 2024 08:39  [389] Фестиваль "Горьковская ёлка" пройдёт в Нижнем Новгороде с 23 декабря по 8 января
28 ноября 2024 17:39  [465] Премьера музыкального драмеди "Ландыши. Такая нежная любовь" на Wink все ближе
28 ноября 2024 15:55  [608] Премьера нового сезона сериала "Плакса" состоится 9 декабря на СТС и Wink.ru
28 ноября 2024 14:02  [492] Начались съемки сериала по мотивам повести Бориса Полевого "Доктор Вера"
28 ноября 2024 10:55  [508] Временную кровлю установили в доме деда Максима Горького в Нижнем Новгороде
26 ноября 2024 16:15  [459] "Ростелеком" запускает второй сезон трогательного семейного кинопроекта
26 ноября 2024 11:38  [541] АО "РУМО" выступило партнером поэтического конкурса
Культура и отдых

Победителей премии "Болдинская осень" наградили в Нижнем Новгороде

03 декабря 2024 13:17  [55] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Лауреатами премии "Болдинская осень" в трех номинациях стали представители Нижнего Новгорода, Саратова и Люберец. Как сообщает министерство культуры Нижегородской области, церемония награждение победителей всероссийской литературной премии прошла в "НГХМ|Русское искусство".

"Премия существует уже 17 лет, но в 2021 году она была переформатирована, и это помогло вдохнуть в нее новую жизнь. Очень здорово, что среди номинантов премии и даже ее ридеров — постоянные участники Слета молодых литераторов, который в этом году прошел в Большом Болдине уже в десятый раз. На наших глазах и при поддержке министерства культуры выросли новые профессиональные авторы, высокий уровень которых признают эксперты", - отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Всего в этом году на премию было подано более 450 заявок из 60 регионов страны.

Экспертное жюри отбирали авторов коротких списков, из которых и были определены три победителя премии. Так, в номинации "Поэзия" премию вручили Дмитрию Терентьеву из Нижнего Новгорода за сборник стихов "По небесному ковру".

В номинации "Литературная критика" премию присудили Анне Маркиной из Люберец за подборку литературно-критических статей. В номинации "Проза" премию получил Данила Катков из Саратова с романом "Переправа".

Отмечается, что победители премии в номинации "Проза" и "Поэзия" получили по 300 тысяч рублей, а победитель в номинации "Литературная критика" – 150 тысяч рублей. Авторы, вошедшие в короткие списки в каждой из трех номинаций, получили денежное поощрение в размере 25 тысяч рублей каждый.

Ранее сообщалось, что "Пушкин" стал словом 2024 года по версии Института русского языка.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Литература Премия
Поделиться:
Новости по теме
22 ноября 2024 14:22  [655] "Пушкин" стал словом 2024 года по версии Института русского языка
19 октября 2024 15:48  [1024] Первая в России Патриотическая творческая мастерская стартовала в Нижнем Новгороде
19 октября 2024 10:28  [987] Нижегородскому писателю Дмитрию Бирману вручили национальную премию
18 октября 2024 18:02  [1343] Презентация книги "ПоэZия русской зимы" прошла в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Пресс-тур на строительную площадку Ледового дворца на Стрелке
21 ноября 2024 16:21Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph