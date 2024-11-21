Почти 47 млн рублей отдали нижегородцы мошенникам на прошедшей неделе Происшествия

За прошедшую неделю в Нижегородской области сотрудники полиции зарегистрировали 115 преступлений, совершённых с использованием различных мошеннических схем.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, чаще всего злоумышленники использовали схемы: "Звонок от службы безопасности банка" (39 случаев), "Предложение дополнительного заработка" (18) и "Мошенничество при онлайн-покупке" (21) и другие. Всего из-за действий злоумышленников потерпевшие потеряли более 46,87 млн рублей.

В полиции привели примеры типичных случаев "развода", которые использовали мошенники.

Жительнице Нижнего Новгорода в мессенджере поступил звонок из банка с предупреждением, что к принадлежащим ей банковским счетам получили доступ третьи лица. Чтобы обезопасить сбережения, звонивший убедил женщину перевести деньги на "безопасный счёт". Дойдя до отделения банка, нижегородка оформила кредит на 658 тысяч рублей и через банкомат перевела их на продиктованные счета.

Молодой человек из Нижнего Новгорода на сайте иностранного интернет-магазина увидел объявление о продаже телефонов популярного бренда по привлекательной цене. Продавец заверил потенциального покупателя, что отправит ему товар при условии 100% предоплаты. Нижегородец, не заподозрив подвоха, перевёл на присланные мошенником реквизиты 109 тысяч рублей.

Следующий случай зарегистрирован на территории Дзержинска. Местному жителю в мессенджере поступило предложение о выгодных инвестициях на одной из биржевых платформ. Мужчина согласился и в течение двух месяцев переводил свои личные сбережения на неизвестные банковские счета - в общей сложности 1,52 млн рублей. Только когда в установленный срок дивидендов он не получил, мужчина осознал обман.

Как ранее сообщал телеканал "360", мошенники придумали новую схему обмана россиян: злоумышленники звонят от лица сотрудников МФЦ для взлома аккаунта на "Госуслугах".

Напомним, правительство России разработало пакет из 30 мер против кибермошенничества.