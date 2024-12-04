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Экономика

Продажи новых легковых машин в России в ноябре выросли на 11,1%

04 декабря 2024 10:18  [6] Экономика

В России по итогам ноября на 11,1%  выросли продажи новых легковых автомобилей в годовом выражении. Как сообщается на сайте аналитического агентства "Автостат",  за указанный период было реализовано 121 884 новых легковых машины.

Лидером рынка, как и в октябре, стала отечественная Lada. По данным "Автостата", за прошедший месяц было продано почти 38 тысяч машин.

Второе место занимает  китайский бренд Haval: продажи авто этого бренда в ноябре составили 15,4 тысячи машин. Тройку лидеров замыкает Chery, чьи продажи снизились до 11,1 тысячи автомобилей.

На четвертом и пятом местах расположились марки Geely и Changan с результатами 10,2 тысячи и 6,3 тысячи соответственно.

Самой продаваемой моделью в ноябре этого года стала Lada Granta. В России было продано почти 16 тысяч таких автомобилей. Всего за 11 месяцев текущего года продажи новых легковых машин составили почти 1,448 млн единиц. Это на 54,1% выше результата за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что этой осенью россияне потратили на новые авто рекордную сумму.

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Теги:
Автомобили
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