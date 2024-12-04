Передвижной фестиваль "Кино на службе Отчеству" в Нижнем Новгороде Общество

В Нижегородской области с 1 по 3 декабря прошёл передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству". Площадками его проведения стали Дом народного единства, Заксобрание Нижегородской области, региональные учреждения культуры и вузы.

Фестиваль был основан по поручению Владимира Путина в январе 2023 года и стал международным в 2024 году. С момента запуска он охватил 52 региона России и привлёк более 340 тысяч зрителей. Были показаны свыше 100 документальных фильмов, среди которых 10 создано при поддержке фестиваля.

В День неизвестного солдата в Нижегородской государственной филармонии состоялась концертная программа фестиваля, в ходе которой были презентованы киноработы лучших фронтовых режиссёров, а также прозвучали песни в исполнении фронтовых артистов: Романа Рыкалова и группы "Ещё", Анны Артамоновой, Кирилла Макеева, Алексея Поддубного и группы "Джанго".

Также на фестивале открылась выставка "Уголь земли русской". На ней представлены художественные образы участников СВО - офицеров и солдат, врачей и спасателей, которые защищают и помогают налаживать мирную жизнь жителям Донбасса.

Фото: Кира Мишина