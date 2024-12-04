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Экономика

Выдачи розничных кредитов сократятся в России в 2025 году

04 декабря 2024 12:08  [116] Экономика

В 2025 году банки России выдадут на 30% меньше кредитов физлицам, чем в текущем году. По данным РИА Новости, об этом сообщил ВТБ в рамках 15-го инвестиционного форума "Россия зовет!".

По словам заместителя президента – председателя правления банка Георгия Горшкова, в следующем году снижение розничного рынка кредитов будет максимальным за последние годы – сразу на 30%.

"В этом смысле можно сказать, что 2024 год был для регулятора, скорее, "репетицией" сокращения потребительского спроса населения. Такой шаг оправдан: высокие ставки и жесткие требования к заемщикам – не время массово набирать кредиты, чтобы затем испытывать проблемы с их выплатой. Поэтому в следующем году банки будут гораздо более тщательно следить за качеством своего кредитного портфеля, чем за его объемом", –сказал Георгий Горшков.

По прогнозу ВТБ, в 2025 году российские банки выдадут физлицам около 9,5 трлн рублей кредитов. В этом году выдачи ожидаются в объеме 13,3 трлн рублей. Это на 18% ниже уровня прошлого года. Таким образом, тренд на охлаждение кредитования населения усилится минимум в 1,5 раза.

Также в следующем году прогнозируется снижение объемов выдачи ипотеки. Кроме того, существенно замедлятся и темпы прироста кредитного портфеля: если в этом году его объем вырастет на 14% – до 40 трлн рублей, то в 2025 году – не более чем на 5%, до 41-42 трлн.

Ранее сообщалось, что объёмы выдач кредитов наличными за год сократились на 51%.

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Теги:
Банки Кредиты
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