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Бизнес

Предприятие "Пластикстрой" стало участником нацпроекта "Производительность труда"

05 декабря 2024 09:37  [55] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ООО "Пластикстрой" из Нижнего Новгорода стало 272-м участником национального проекта "Производительность труда".

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, компания производит и продает геосинтетические материалы, которые применяются в строительстве дорог, мостов и других инфраструктурных объектов.

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) в течении полугода будут внедрять на предприятии инструменты бережливого производства. Вместе с сотрудниками предприятия они выберут пилотный участок, проанализируют все процессы и предложат решения по их улучшениям. Параллельно будет вестись обучение сотрудников основам бережливого производства.

Как сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, "Пластикстрой" стал вторым предприятием-участником нацпроекта в регионе, которое занимается выпуском геосинтетических материалов. На первом - ООО "ГеоСМ" - там специалисты увеличили объем производства геотекстиля на треть. 

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес". 

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Внедрение инструментов повышения производительности труда при содействии государства продлено до 2030 года. С 2025 года нацпроект станет частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика"

Ранее сообщалось, что Корпорация МСП подготовила календарь для предпринимателей на декабрь 2024 года.

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Теги:
Мой бизнес Нацпроект Производительность труда
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