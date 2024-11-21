Нижегородское ООО "Резалт" стало участником нацпроекта "Производительность труда" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский производитель крепежных изделий ООО "Резалт" стал 271-м участником нацпроекта "Производительность труда"

Как сообщает пресс-служба правительства региона, предприятие в том числе занимается производством инструмента, обработкой металлов и оптовой торговлей.

В течение ближайших шести месяцев эксперты ФЦК с помощью бережливых технологий повысят эффективность производства и улучшат условия труда сотрудников. Вместе с работниками предприятия они выберут пилотный участок, проанализируют все процессы и предложат решения по их улучшениям. Кроме того, сотрудники предприятия пройдут обучатся основам бережливого производства.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, в Нижегородской области ООО "Резалт" стало первым изготовителем крепежных изделий, который присоединился к нацпроекту "Производительность труда".

Благодаря работе федерального и регионального центров компетенций выработка на предприятиях-участниках нацпроекта "Производительность труда" в среднем увеличивается примерно на 40%.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте можно получить в центре "Мой бизнес".

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Внедрение инструментов повышения производительности труда при содействии государства продлено до 2030 года по решению главы государства. С 2025 года нацпроект станет частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

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