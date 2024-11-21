Три нижегородских предприятия на льготных условиях участвуют в выставке в Египте Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Три нижегородских производителя изделий из древесины и оборудования для деревообработки на льготных условиях принимают участие в выставке Cairo Woodshow 2024 в Каире.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, поддержку участникам выставки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" оказал региональный центр поддержки экспорта (ЦПЭ). Специалисты ЦПЭ взяли на себя расходы на разработку макета, застройку и сопровождение коллективного стенда, а также на аренду выставочных площадей и мебели.

С начала года эксперты центра поддержки экспорта организовали участие 63 нижегородских предприятий в 16 выставках.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, регион на выставке представляют ООО "Ардатовский фанерный завод" (пиломатериалы), ООО "ТД Семеновская роспись" (изделия народных художественных промыслов) и ООО "Мебельная фабрика "Комод" (мебель).

По данным регионального Минпромторга, выставка Cairo Woodshow 2024 – одна из самых важных в деревообрабатывающей отрасли на Ближнем Востоке. Ежегодно её посещают представители ведущих компаний. В этом году в выставке участвует более 75 предприятий из 12 стран. Нижегородцы смогут представить свои товары на международном уровне, обменяться опытом с коллегами и провести деловые переговоры с потенциальными заказчиками

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Корпорация МСП подготовила календарь для предпринимателей на декабрь 2024 года.