Максимальный размер больничного за один день в 2026 году вырастит до 6,8 тысяч рублей Экономика

Максимальный размер выплаты по временной нетрудоспособности в 2026 году составит порядка 207,6 тысяч рублей в месяц. Это порядка 6,8 тысячи рублей в день. Как пишут "Известия", об этом изданию сообщили в пресс-службе Минтруда.

На данный момент россияне получают до 4 тысяч рублей в день, а в в следующем году этот показатель увеличится до 5,7 тысячи рублей. Так, лимит в 2026 году вырастет в 1,7 раза по сравнению с текущем годом и на 20% в сравнении с 2025-м.

Размер пособия зависит от страхового стажа и зарплаты. Если человек работает до 5 лет, то ему выплачивается по болезни 60% его среднего заработка за два предыдущих года. Если от 5 до 8 лет — 80%, а если более 8 лет — 100%, но не более максимального лимита. Так, если сотрудник выйдет на больничный в 2025-м, то для расчета будут использован доход за 2023 и 2024 годы.

Увеличение максимального размера больничного объясняется ростом зарплат в стране и индексацией страховых взносов. Выплата исчисляется для каждого работника индивидуально, предельную сумму смогут получить люди с доходами более 200 тысяч рублей и стажем от 8 лет.

Напомним, что с февраля 2022 года в регионе можно открыть дистанционный больничный.

Ранее сообщалось, что в 2023 году нижегородцы оформили более 1 млн электронных больничных. Также сообщалось, что в 2024 году почти в 1,5 раза вырос максимальный размер пособий по беременности и родам и по временной нетрудоспособности.