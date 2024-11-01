Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород 29 декабря
Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на осенне-зимнее расписание
Вторая немецкая деревня появится в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
02 ноября 2024 09:42  [69] Максимальный размер больничного за один день в 2026 году вырастит до 6,8 тысяч рублей
01 ноября 2024 19:19  [351] Нижегородская область подала заявку в минэкономразвития РФ на увеличение площади ОЭЗ "Кулибин"
01 ноября 2024 18:02  [322] Инвестор построил агрокомплекс на 500 голов в Дальнеконстантиновском районе
01 ноября 2024 12:13  [317] Необходимый доход для выплаты ипотеки в Нижнем Новгороде в 2,5 раза превысил среднюю зарплату
01 ноября 2024 11:43  [374] Строительство типовых промышленно-производственных корпусов началось на территории ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске
01 ноября 2024 07:39  [357] Инвесторы, реализующие приоритетные проекты в сфере АПК, получат дополнительную поддержку
31 октября 2024 13:04  [431] Глава Центробанка объяснила повышение ключевой ставки
31 октября 2024 12:36  [478] Молодым аграриям в Нижегородской области могут вдвое увеличить единовременную выплату
31 октября 2024 11:46  [438] Стоимость аренды жилья в России обновила рекорды
31 октября 2024 08:49  [393] Дополнительный лимит на 350 млрд рублей выделили по семейной ипотеке
Экономика

Максимальный размер больничного за один день в 2026 году вырастит до 6,8 тысяч рублей

02 ноября 2024 09:42  [69] Экономика

Максимальный размер выплаты по временной нетрудоспособности в 2026 году составит порядка 207,6 тысяч рублей в месяц. Это порядка 6,8 тысячи рублей в день. Как пишут "Известия", об этом изданию сообщили в пресс-службе Минтруда.

На данный момент россияне получают до 4 тысяч рублей в день, а в в следующем году этот показатель увеличится до 5,7 тысячи рублей. Так, лимит в 2026 году вырастет в 1,7 раза по сравнению с текущем годом и на 20% в сравнении с 2025-м.

Размер пособия зависит от страхового стажа и зарплаты. Если человек работает до 5 лет, то ему выплачивается по болезни 60% его среднего заработка за два предыдущих года. Если от 5 до 8 лет — 80%, а если более 8 лет — 100%, но не более максимального лимита. Так, если сотрудник выйдет на больничный в 2025-м, то для расчета будут использован доход за 2023 и 2024 годы.

Увеличение максимального размера больничного объясняется ростом зарплат в стране и индексацией страховых взносов. Выплата исчисляется для каждого работника индивидуально, предельную сумму смогут получить люди с доходами более 200 тысяч рублей и стажем от 8 лет.

Напомним, что с февраля 2022 года в регионе можно открыть дистанционный больничный

Ранее сообщалось, что в 2023 году нижегородцы оформили более 1 млн электронных больничных. Также сообщалось, что в 2024 году почти в 1,5 раза вырос максимальный размер пособий по беременности и родам и по временной нетрудоспособности. 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выплаты Социальные выплаты
Поделиться:
Новости по теме
05 февраля 2024 12:29  [729] Более 1 млн электронных больничных оформили нижегородцы в 2023 году
12 января 2024 09:47  [4231] СФР рассказал о повышении пенсий и пособий нижегородцам с января 2024 года
12 апреля 2022 12:04  [4725] Нижегородцы смогут не посещать поликлиники для получения стандартных справок
06 февраля 2022 15:12  [8582] Дистанционный больничный можно будет открыть в Нижегородской области с 7 февраля
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Первый снегопад в Нижнем Новгороде
01 ноября 2024 11:56Первый снегопад в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph