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Экономика

Минпромторг ожидает дофинансирования программ льготного автокредитования

06 декабря 2024 12:10  [487] Экономика

Минпромторг России до конца текущего года ожидает дофинансирования программ льготного автокредитования на 8 млрд рублей и автолизинга на 9,5 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов отметил, что "деньги уже забюджетированы и будут выделены".

Всего в этом году благодаря действию программ стимулирования спроса было реализовано свыше 82 тыс. автомобилей.

Базовая скидка в рамках льготного автокредитования составляет 20% (для жителей ДФО - 25%) от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

Программа продолжает действовать для следующих категорий граждан: медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также семей с детьми, приобретающих автомобиль в субъектах ДФО. Под условия программы подпадают автомобили с ДВС стоимостью до 2 млн рублей, которые набирают не менее 1,6 тысяч баллов за локализацию. На данный момент это все модели Lada, ВИС, УАЗ, ГАЗ полной массой до 3,5 т и произведенные в Тульской области Haval Jolion. Также под действие программы попадают электромобили, произведенные на территории РФ, со скидкой 35%. Это электромобили бренда Evolute, Москвич 3е, Амберавто А5.

Программа льготного лизинга распространяется на все ранее действовавшие категории транспортных средств: легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили с ДВС, набирающие не менее 1,6 тысяч баллов за локализацию, электромобили отечественного производства, высокоавтоматизированные транспортные средства. Также по поручению президента РФ Владимира Путина в программу были включены туристические автобусы.

Ранее сообщалось, что продажи новых легковых машин в России в ноябре выросли на 11,1%.

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Теги:
Автомобили Кредит лизинг
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