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Бизнес

Нижегородский бизнес может получать и оплачивать экспортные счета на платформе “Мой экспорт”

08 декабря 2024 11:38  [302] Бизнес
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Представители бизнеса Нижегородской области теперь могут получать электронные счета на оплату за услуги в сфере внешнеторговой деятельности, а также оплатить данные счета в один клик на цифровой платформе “Мой экспорт”. Об этом рассказали в пресс-службе Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).

Кстати, Центр добавил новый функционал в рамках реализации национального проекта “Международная кооперация и экспорт”.

Так, интеграция платформы “Мой экспорт” с банковскими системами обеспечивает беспрепятственное и оперативное осуществление платежей за услуги в сфере внешнеэкономической деятельности.

В соответствии с законодательством РФ все банки и иные кредитные организации, зарегистрированные на территории страны, должны быть подключены к платформе “Мой экспорт”, чтобы обрабатывать запросы пользователей в части проведения оплаты.

Ранее сообщалось, что "Конструктор экспортного контракта" стал доступен нижегородским предпринимателям.

Он призван значительно упростить подготовку внешнеторговых соглашений, особенно для малых и средних предприятий, снижая юридические риски и экономя время и ресурсы.

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Теги:
бизнес ВЭБ.РФ
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