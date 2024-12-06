Новые спортивные объекты Нижегородской области
Как идёт строительство Ледовой арены на Стрелке
Тарифы на ЖКХ изменятся в Нижегородской области с 1 июля 2025 года
Парковку запретят по ряду улиц Нижнего Новгорода до марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 декабря 2024 18:58  [145] Первый открытый народный форум "Волонтёры СВО" прошел в Городце
09 декабря 2024 18:20  [420] Двух братьев осудили за мошенничество при строительстве коттеджного поселка под Кстовом
09 декабря 2024 17:56  [148] Нижегородцы стали призёрами Международной премии #МыВместе
09 декабря 2024 17:27  [231] Нижегородский минград утвердил строительство высотного дома у Щелоковского хутора
09 декабря 2024 17:11  [201] Движение трамваев в Нижнем Новгороде на участке улицы Белинского запустят с 10 декабря
09 декабря 2024 16:55  [182] Организацию горячего питания в школах Богородского округа оценил "партийный десант"
09 декабря 2024 16:34  [197] Нижегородский санаторий "Автомобилист" нарушил правила сброса сточных вод
09 декабря 2024 15:51  [175] Новый КТ-аппарат закупили для Шахунской ЦРБ за 50 млн рублей
09 декабря 2024 15:35  [168] Штрафы за продажу энергетиков детям будут достигать 500 тысяч рублей
09 декабря 2024 15:26  [212] Дорожная спецтехника убирает снег в Нижнем Новгороде
Общество

Курсирование доппоездов Нижний Новгород - Бор продлили до 1 июня 2025 года

09 декабря 2024 11:52  [289] Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор продолжат курсировать вплоть до 1 июня 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Напомним, дополнительные пригородные поезда Нижний Новгород - Моховые горы введены на данном направлении из-за ремонта Борского моста с 19 марта. Закрытие сезона изначально планировалось 30 ноября, но потом было продлено до 14 декабря. Поскольку маршрут является востребованным, дополнительные поезда решили сохранить как минимум до лета.

Так, из Нижнего Новгорода дополнительные поезда отправляются в 12:12, 14:35, 15:22, 19:30 и 20:30.

Время отправления с Бора - в 7:45, 13:03, 15:27, 16:28, 19:27 и 21:19.

Время в дороге - около 40 минут.

В пресс-службе ГЖД отметили, что с запуском дополнительных электричек пассажиропоток на маршруте Нижний Новгород – Моховые горы за 10 месяцев текущего года вырос почти на 70%. За этот период они перевезли свыше 425 тысяч пассажиров.

Напомним, по предварительным расчётам, ремонт моста должен продлиться до конца ноября 2025 года. 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бор Общественный транспорт электрички
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph