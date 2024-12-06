Курсирование доппоездов Нижний Новгород - Бор продлили до 1 июня 2025 года Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор продолжат курсировать вплоть до 1 июня 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Напомним, дополнительные пригородные поезда Нижний Новгород - Моховые горы введены на данном направлении из-за ремонта Борского моста с 19 марта. Закрытие сезона изначально планировалось 30 ноября, но потом было продлено до 14 декабря. Поскольку маршрут является востребованным, дополнительные поезда решили сохранить как минимум до лета.

Так, из Нижнего Новгорода дополнительные поезда отправляются в 12:12, 14:35, 15:22, 19:30 и 20:30.

Время отправления с Бора - в 7:45, 13:03, 15:27, 16:28, 19:27 и 21:19.

Время в дороге - около 40 минут.

В пресс-службе ГЖД отметили, что с запуском дополнительных электричек пассажиропоток на маршруте Нижний Новгород – Моховые горы за 10 месяцев текущего года вырос почти на 70%. За этот период они перевезли свыше 425 тысяч пассажиров.

Напомним, по предварительным расчётам, ремонт моста должен продлиться до конца ноября 2025 года.