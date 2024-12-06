Предприятие "Формотроник" присоединилось к нацпроекту "Производительность труда" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский производитель промышленного оборудования стал очередным участником нацпроекта "Производительность труда".

Как сообщает пресс-служба правительство региона, компания ООО "Формотроник" из Нижнего Новгорода занимается разработкой и производством холодильного оборудования, оснастки, систем хранения и растаривания сырья, а также автоматизацией производственных процессов для предприятий, работающих с изделиями из пластмасс.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, в Нижегородской области "Формотроник" стал первым изготовителем элементов электронной аппаратуры, который присоединился к нацпроекту. Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут специалисты регионального центра компетенций (РЦК). Вместе с сотрудниками они выберут пилотный участок, проведут анализ процессов и с помощью бережливых технологий повысят эффективность производств, а также улучшат условия труда сотрудников. Также параллельно будет вестись обучение сотрудников основам бережливого производства.

Министр добавил, что благодаря работе федерального и регионального центров компетенций выработка на предприятиях-участниках нацпроекта "Производительность труда" в среднем увеличивается примерно на 40%.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес".

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Внедрение инструментов повышения производительности труда при содействии государства продлено до 2030 года. С 2025 года нацпроект станет частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Ранее сообщалось, что "Конструктор экспортного контракта" стал доступен нижегородским предпринимателям.