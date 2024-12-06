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Общество

Ввод жилья в регионах ПФО достиг 20 млн кв. метров

11 декабря 2024 14:10  [115] Общество

Фото: Алексей Чугунов

Объем ввода жилья в регионах Приволжского федерального округа увеличился на треть - до 20 млн кв. метров. Об этом заявил полномочный представитель полпреда Президента в ПФО Игорь Комаров в ходе международного форума "СО. ЗНАНИЕ" в Академии "Маяк" им. А.Д. Сахарова 11 декабря.

Он также подвел итоги реализации нацпроектов в регионах ПФО.

"В субъектах округа было отремонтировано около 2000 поликлиник, амбулаторий и ФАПов, порядка 500 учреждений культуры. Также было ликвидировано 50 свалок в границах городов Приволжского федерального округа и 9 наиболее крупных объектов накопленного экологического вреда", - рассказал Игорь Комаров.

Полпред добавил, что в рамках нацпроектов было расчищены русла рек протяженностью 120 км.

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Теги:
Жилье Игорь Комаров Нацпроект
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