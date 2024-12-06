Евгений Люлин: "Строгое следование Конституции является основой успешного развития государства" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днём Конституции.

"Уважаемые нижегородцы! Поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации!

31 год тому назад всенародным голосованием была принята Конституция РФ – Основной закон страны, который определил дальнейшую стратегию демократического развития, явился гарантом политической, экономической и социальной стабильности. Этот шаг стал отправной точкой для укрепления государства, положил начало формированию на всех уровнях управления по‑настоящему народной и эффективной власти.

Убежден, что строгое следование Конституции является основой успешного развития государства и гражданского согласия в нашем обществе! День Конституции – это праздник патриотов, который является не просто одним из главных общенациональных торжеств, но символом обновления и возрождения России. Желаю всем в этот день успехов в вашей деятельности на благо Отечества, а также здоровья и благополучия!", - сказал председатель регионального парламента.