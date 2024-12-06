Полицейские задержали проректора ПИМУ по подозрению в получении взятки

Полицейские задержали проектора Приволжского исследовательского медуниверситета по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело.
По информации УФСБ по Нижегородской области, 55-летний подозреваемый в период с 2017 по 2019 год получил около 500 тысяч рублей от представителя общества с ограниченной ответственностью за гарантированный выигрыш на аукционе по капитальному ремонту систем вентиляции.
Кроме того, за незаконное денежное вознаграждение злоумышленник обеспечил подрядчику заключение прямых договоров, общее покровительство
в виде беспрепятственной приемки работ по заключенным контрактам. Полученными деньгами фигурант распорядился по своему усмотрению.
В рамках расследования уголовного дела по месту проживания фигуранта и в офисных помещениях проведены обыски, в результате которых изъяты документы и предметы, имеющие доказательственное значение по делу.
Подозреваемый заключен под стражу, ведется следствие.
Ранее сообщалось, что средняя взятка в Нижегородской области достигла 1,1 млн рублей.
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