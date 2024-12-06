Полицейские задержали проректора ПИМУ по подозрению в получении взятки Спорт

Полицейские задержали проектора Приволжского исследовательского медуниверситета по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело.

По информации УФСБ по Нижегородской области, 55-летний подозреваемый в период с 2017 по 2019 год получил около 500 тысяч рублей от представителя общества с ограниченной ответственностью за гарантированный выигрыш на аукционе по капитальному ремонту систем вентиляции.

Кроме того, за незаконное денежное вознаграждение злоумышленник обеспечил подрядчику заключение прямых договоров, общее покровительство

в виде беспрепятственной приемки работ по заключенным контрактам. Полученными деньгами фигурант распорядился по своему усмотрению.

В рамках расследования уголовного дела по месту проживания фигуранта и в офисных помещениях проведены обыски, в результате которых изъяты документы и предметы, имеющие доказательственное значение по делу.

Подозреваемый заключен под стражу, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что средняя взятка в Нижегородской области достигла 1,1 млн рублей.