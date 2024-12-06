Победители регионального конкурса "Мой добрый бизнес"
Минград утвердил строительство высотки у Щелоковского хутора
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до 1 июня
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
13 декабря 2024 16:51  [114] Полицейские задержали проректора ПИМУ по подозрению в получении взятки
13 декабря 2024 11:18  [285] Минград утвердил строительства ФОКа на Гордеевке в Нижнем Новгороде
10 декабря 2024 16:30  [463] Матч женской волейбольной Суперлиги прошел в Выксе при поддержке ОМК
09 декабря 2024 10:48  [537] Демонтаж недостроенного ФОКа завершили на улице Родионова в Нижнем Новгороде
09 декабря 2024 07:41  [625] "Торпедо" переиграло "Ладу" на домашнем льду со счётом 3:2
07 декабря 2024 16:32  [658] ФК "Пари НН" проиграл "Спартаку" со счётом 0:3 в заключительном матче 2024 года
07 декабря 2024 14:57  [266] Нижегородцев приглашают к участию в конкурсе спортивных проектов "Ты в игре"
07 декабря 2024 11:39  [603] Нижегородские конькобежцы завоевали "золото" и "серебро" на Кубке России
06 декабря 2024 07:25  [566] Нижегородец Шамиль Гамидов взял "серебро" ЧМ по смешанным единоборствам
05 декабря 2024 14:48  [665] Защитник "Торпедо" Богдан Конюшков войдёт в сборную России на Кубок Первого канала
Спорт

Полицейские задержали проректора ПИМУ по подозрению в получении взятки

13 декабря 2024 16:51  [114] Спорт

Полицейские задержали проектора Приволжского исследовательского медуниверситета по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело.

По информации УФСБ по Нижегородской области, 55-летний подозреваемый в период с 2017 по 2019 год получил около 500 тысяч рублей от представителя общества с ограниченной ответственностью за гарантированный выигрыш на аукционе по капитальному ремонту систем вентиляции.

Кроме того, за незаконное денежное вознаграждение злоумышленник обеспечил подрядчику заключение прямых договоров, общее покровительство
в виде беспрепятственной приемки работ по заключенным контрактам. Полученными деньгами фигурант распорядился по своему усмотрению.

В рамках расследования уголовного дела по месту проживания фигуранта и в офисных помещениях проведены обыски, в результате которых изъяты документы и предметы, имеющие доказательственное значение по делу.

Подозреваемый заключен под стражу, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что средняя взятка в Нижегородской области достигла 1,1 млн рублей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взятки Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
05 декабря 2024 14:56  [781] Средняя взятка в Нижегородской области достигла 1,1 млн рублей
07 ноября 2024 18:12  [894] Бывшему сотруднику ФСИН в Нижегородской области дали 10 лет колонии за взятки
23 октября 2024 10:48  [747] Бывшего замдиректора нижегородского паспортно-визового центра осудили за взятку
11 октября 2024 16:28  [1191] Руководителя швейной фабрики в Нижегородской области арестовали за взятку
08 октября 2024 11:15  [1159] Сотрудник Ространснадзора попался на взятке на московской трассе в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph