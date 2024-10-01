Бывшего замдиректора нижегородского паспортно-визового центра осудили за взятку Общество

Суд вынес приговор в отношении заместителя директора филиала по Нижегородской области ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД РФ за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура региона.

В суде установлено, с 2021 по 2023 год подсудимая, которая являлась в то время главным бухгалтером, вместе с руководителем учреждения получили взятку в размере более 15 млн рублей для размещения там банковских терминалов оплаты. Клиенты могли оплачивать услуги центра только через устройства определенного банка. Полученными средствами они распорядились по своему усмотрению.

Суд приговорил бывшего замдиректора паспортно-визового центра к лишению свободы на 8 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ей придется заплатить штраф в 30,6 млн рублей.

Кроме того, подсудимой запретили 8 лет занимать должности в госслужбе и в органах местного самоуправления.

Напомним, ранее директора нижегородского паспортно-визового центра отправили в колонию за взятки.