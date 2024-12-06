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Общество

Центробанк перенес выпуск обновлённых банкнот 10, 50 и 500 рублей на 2028 год

13 декабря 2024 17:41  [51] Общество

ЦБ РФ планирует обновить банкноты номиналом 10, 50 и 500 рублей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Согласно информации, в разработке дизайна примут участие эксперты, а также будет учитываться мнение граждан, полученное через народное голосование.

Напомним, 12 декабря завершилось онлайн-голосование за символы для купюры номиналом 1000 рублей. По итогам лидером стал пассажирский теплоход "Метеор". Ожидается, что новый дизайн банкноты представят в конце 2025 года.

Сроки выпуска обновлённых купюр 10, 50 и 500 рублей при этом регулятор перенёс с запланированного 2025-го на 2028 год. Это решение в Центробанке объяснили изменением подхода к разработке банкнот.

Ранее сообщалось, что в регионах России вышла в оборот новая банкнота номиналом 5000 рублей.

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Теги:
Деньги ЦБ РФ
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