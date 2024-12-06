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Общество

Кстовчане в ходе публичных слушаний поддержали присоединение к Нижнему Новгороду

17 декабря 2024 08:55  [105] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

16 декабря в Кстове во Дворце Культуры Нефтехимиков прошли публичные слушания по вопросу объединения г.о.г. Нижний Новгород с Кстовским муниципальным округом.

На мероприятии, которое собрало около 400 местных жителей, присутствовал глава Кстовского муниципального округа Иван Уланов, который ответил на все поступившие вопросы относительно объединения, его плюсов и минусов. Заседание длилось порядка трёх часов.

По окончанию слушаний Иван Уланов в своих соцсетях поблагодарил всех пришедших граждан за активную позицию и неравнодушие в "таком важном событии".

В ходе голосования местные жители большинством голосов поддержали объединение округа с областным центром.

По итогам публичных слушаний принято решение рекомендовать депутатам Совета депутатов Кстовского муниципального округа голосовать за преобразование муниципальных образований путём объединения Нижнего Новгорода с Кстовским муниципальным округом.

"Все животрепещущие вопросы, которые волнуют жителей, будут учтены при реализации этого проекта. Мы находимся на пороге больших изменений, и сегодня мы сделали большой шаг в будущее нашей Кстовской земли", - подвёл итоги Иван Уланов.

Напомним, одновременно с публичными слушаниями в Кстове проходило заседание на площадке Гордумы Нижнего Новгорода. Участники нижегородских публичных слушаний также поддержали объединение Нижнего Новгорода и Кстова.

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Теги:
Кстовский муниципалитет Публичные слушания
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