Жители Автозаводского района направили в зону СВО полторы тысячи писем и гумпомощь Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Жители Автозаводского района собрали и направили бойцам в зону СВО 1,5 тысячи писем и поздравлений с наступающим Новым годом.

Как рассказали в районной администрации, по инициативе общественной организации "Движение женщин "Чайка" и Центра детского творчества района бойцам также были переданы теплые вещи, продукты питания и медикаменты.

По словам директор Центра детского творчества Автозаводского района Александра Обухова, подобные гуманитарные грузы собираются и отправляются бойцам регулярно. В акции принимают участие все школы и все учреждения дополнительного образования района.

Глава Автозаводского района Александр Нагин отметил, что на постоянной основе работает пункт по сбору гумпомощи, куда нижегородцы могут принести теплые вещи и письма бойцам. В течение года администрация района отправила шесть конвоев с гуманитарным грузом в различные подразделения, находящиеся в зоне СВО. В состав груза вошли автомобили, буржуйки, бензопилы, медикаменты, продукты. Всего за два года автозаводцы отправили в зону СВО уже более 30 тонн гумпомощи.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область направила детям ДНР около 10,5 тысяч новогодних подарков.