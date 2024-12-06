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Культура и отдых

Эксперты онлайн-кинотеатра KION от МТС рассказали, что смотрели жители Нижегородской области в 2024 году

18 декабря 2024 18:05  [106] Культура и отдых

Онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС подвел итоги года, представив рейтинг самых популярных сериалов и фильмов среди зрителей Нижегородской области. Анализ данных показал не только региональные предпочтения, но и интересные параллели с общероссийскими трендами.

2024 год подтвердил растущую популярность домашнего кинопросмотра на больших экранах и смартфонах. Российские зрители, включая нижегородцев, отдавали предпочтение ярким российским сериалам и свежим киноновинкам. Драмы и комедии уверенно удерживают лидирующие позиции. Нижегородцы также проявили повышенный интерес к документальным фильмам. В числе наиболее популярных документальных седи нижегородцев картин на платформе KION от МТС — расследование журналистки Ксении Собчак "Осторожно, коучи" и фильм "Нелюбимка" о жизни и карьере популярного музыканта Niletto.

По данным KION самыми популярными проектами этого года среди пользователей Нижегородской области стали:

1. "Жизнь по вызову" (18+): Этот остросюжетный сериал с Павлом Прилучным, Лизой Моряк и другими звездами, исследующий непростой мир эскорт-услуг, покорил сердца не только нижегородцев, но и всей России.

2. "Водитель-олигарх" (12+): История о сыне олигарха, который заключает рискованные пари, привлекла внимание своей динамикой и непредсказуемостью.

3. "Первый номер" (18+): Эта звездная драма, рассказывающая о перезапуске жизни и журнала, вызвала горячие обсуждения и в Нижнем Новгороде. Евгений Цыганов, Надежда Михалкова и другие талантливые актеры создали незабываемые образы.

4. "Дайте шоу" (18+): Сериал, раскрывающий закулисье российских ток-шоу, показал, на что готовы пойти герои ради рейтингов и личной выгоды.

5. "Одним днём" (16+): Эта драма о возвращении домой и поиске себя в кризисе среднего возраста тронула сердца многих нижегородских зрителей.

Сравнивая предпочтения жителей Нижегородской области с общероссийскими трендами, эксперты KION обнаружили особый интерес к российским сериалам "Жизнь по вызову", "Первому номеру" и "Одним днём". Это свидетельствует о том, что вкусы нижегородских зрителей во многом схожи с предпочтениями россиян.

Фото: кадры из кинокартин предоставлены  онлайн-кинотеатром KION от МТС

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Теги:
Кино МТС
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