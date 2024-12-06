Часть Волжской набережной в Нижнем Новгороде перекрыли до 23 декабря

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В Нижнем Новгороде на Волжской набережной будет частично ограничен проезд, предупредили в городском дептрансе.
Движения транспорта будет приостановлено на участке от дома №1Ак5 по Волжской набережной до светофорного объекта по улице Совнаркомовской. Как пояснили в департаменте, здесь проводятся земляные работы.
Ограничения будут действовать до 22 декабря включительно.
Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям установленных дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что движение транспорта почти на месяц ограничат по улице Красных Зорь.
Также сообщалось, что Артельный проезд в Нижнем Новгороде будет перекрыт до 30 декабря.
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