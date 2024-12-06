Часть Волжской набережной в Нижнем Новгороде перекрыли до 23 декабря Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде на Волжской набережной будет частично ограничен проезд, предупредили в городском дептрансе.



Движения транспорта будет приостановлено на участке от дома №1Ак5 по Волжской набережной до светофорного объекта по улице Совнаркомовской. Как пояснили в департаменте, здесь проводятся земляные работы.

Ограничения будут действовать до 22 декабря включительно.

Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что движение транспорта почти на месяц ограничат по улице Красных Зорь.

Также сообщалось, что Артельный проезд в Нижнем Новгороде будет перекрыт до 30 декабря.