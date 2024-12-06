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Общество

Капремонт двух отделений завершили в Шатковской ЦРБ

11 декабря 2024 14:44  [124] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Шатковской центральной районной больнице завершился капитальный ремонт двух отделений.

Как сообщает региональный Минздрав, благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение" в больнице обновили пространства неврологического отделения и приемного покоя, который совмещен с отделением скорой медицинской помощи.

На проведение работ было направлено около 10,5 млн рублей. В отделениях заменили системы водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции, пожарную сигнализацию, а также электропроводку. Кроме того, провели ремонт всех лечебных, диагностических, манипуляционных помещений. В столовой провели перепланировку, в палатах в комнатах для персонала повысили комфорт. На выделенные из регионального бюджета дополнительные 700 тысяч рублей приобрели новую мебель.

По словам главврач Шатковской ЦРБ Александра Самсонова, при ремонте неврологического отделения больницы уделили особое внимание выбору противоскользящих опорных конструкций.

Ранее в Шатковской ЦРБ отремонтировали детское и физиотерапевтическое отделения. В настоящее время идет модернизация хирургического стационара, отделения медицинской реабилитации, а также подразделений параклинической службы. Ожидается, что все ремонтные работы будут завершены во второй половине 2025 года.

Напомним, национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Ранее сообщалось, что Нижегородская область закупит 30 машин скорой помощи за 200 млн рублей.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Нацпроект
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