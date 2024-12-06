Новогоднюю ёлку устанавливают в парке на нижегородской Стрелке Общество

Фото: ИА НТА-Приволжье

В Нижнем Новгороде в парке на Стрелки устанавливают новогоднюю ёлку.

Об этом ИА "НТА-Приволжье" сообщили в АНО "Центр 800"

Несмотря на то, что весь город уже в праздничном убранстве, общественное пространство на Стрелке до сих пор выглядит мрачно.

По данным агентства, в настоящее время в парке идут работы по установке новогоднее дерева, затем ёлку начнут украшать. Сроки завершения работ не уточняются.

Ранее сообщалось, что главную ёлку города установили на площади Минина и Пожарского. Ёлку, высотой 22 метра и диаметром 10 метров, украшают 750 красных и золотых шаров, а также светодиодные гирлянды общей длиной 5,5 км. На верхушке - световая звезда высотой 2 метра.