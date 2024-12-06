Нижегородская область заняла 7 место в итоговом рейтинге регионов РФ за 2024 год

Эксперты агентства РИА Новости составили итоговый рейтинг российских регионов за 2024 год.
Согласно информации, при составлении рейтинга рассчитывалось арифметическое число баллов, которые получали регионы в 2024 году по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни. Возможный диапазон значений составляет от 1 до 100.
Лидерами рейтинга традиционно стали Москва и Санкт-Петербург с агрегированным рейтинговым баллом выше 80 (86,48 и 83,37, соответственно).
Нижегородская область набрала 66,25 рейтинговых балла, что позволило занять региону 7 место. Примечательно, что в прошлогоднем рейтинге наш регион занимал 6 строчку с меньшими баллами (61,745).
В первую десятку "Итогового рейтинга регионов" также вошли Московская область, Республика Татарстан, ХМАО – Югра, Свердловская область, Краснодарский край, Самарская область и Республика Башкортостан.
"Данные регионы занимали лидирующие позиции в большинстве ключевых рейтингов, выпущенных РИА Новости в 2024 году, и находились преимущественно в числе первой двадцатки", - отметили аналитики.
На последних местах разместились республики Ингушетия, Тыва и Еврейская автономная область с показателями ниже 30 рейтинговых баллов.Как сообщалось ранее, Нижегородская область вошла в топ-15 регионов по экономическому потенциалу в рейтинге ФоРГО.
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