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Общество

Нижегородская область заняла 7 место в итоговом рейтинге регионов РФ за 2024 год

23 декабря 2024 09:39  [67] Общество

Эксперты агентства РИА Новости составили итоговый рейтинг российских регионов за 2024 год.

Согласно информации, при составлении рейтинга рассчитывалось арифметическое число баллов, которые получали регионы в 2024 году по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни. Возможный диапазон значений составляет от 1 до 100.

Лидерами рейтинга традиционно стали Москва и Санкт-Петербург с агрегированным рейтинговым баллом выше 80 (86,48 и 83,37, соответственно).

Нижегородская область набрала 66,25 рейтинговых балла, что позволило занять региону 7 место. Примечательно, что в прошлогоднем рейтинге наш регион занимал 6 строчку с меньшими баллами (61,745).

В первую десятку "Итогового рейтинга регионов" также вошли Московская область, Республика Татарстан, ХМАО – Югра, Свердловская область, Краснодарский край, Самарская область и Республика Башкортостан.

"Данные регионы занимали лидирующие позиции в большинстве ключевых рейтингов, выпущенных РИА Новости в 2024 году, и находились преимущественно в числе первой двадцатки", - отметили аналитики.

На последних местах разместились республики Ингушетия, Тыва и Еврейская автономная область с показателями ниже 30 рейтинговых баллов.

Как сообщалось ранее, Нижегородская область вошла в топ-15 регионов по экономическому потенциалу в рейтинге ФоРГО.

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Теги:
Рейтинг экономика
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