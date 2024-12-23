ЖК "Воскресенская слобода" в центре Нижнего Новгорода введут в строй в 2025 году Общество

Фото: соцсети ЖК "Воскресенская слобода"

Проблемный жилой комплекс "Воскресенская слобода" в Нижнем Новгороде будет введен в эксплуатацию в 2025 году. Об этом заявил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов в ходе пресс-конференции в НОИЦ 24 декабря.

Недострой планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале или в первом полугодии 2025 года.

"Здание расположено рядом со строящимися общежитиями IT-кампуса "НЕЙМАРК", поэтому мы стараемся ускорить темпы завершения строительства недостроя. После завершения строительства мы его передадим либо отдельным категориям граждан, либо для проживания преподавателей IT-кампуса. Тем более, что главный корпус будет находится через дорогу от жилого комплекса", - рассказал Морозов.

Напомним, что бывший застройщик объекта ООО "Жилстрой" неоднократно переносил сроки окончания строительства ЖК "Воскресенская слобода". ЖК начали строить в 2013 году, дом планировали сдать в 2019 году. Однако в 2018 году недостроенный ЖК включили в перечень проблемных объектов, а через год застройщик был признан банкротом. Квартиры в недостроенном доме купили 17 человек. По состоянию на конец 2020 года строительная готовность объекта составляла 56%. Проблемный ЖК "Воскресенская слобода" начали достраивать летом 2022 года.

Также ранее сообщалось, что проблемный дом на Генкиной достроили в Нижнем Новгороде.