Транспортные ограничения сняли на перекрестке улиц Ильинской и Маслякова Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на пересечении улиц Ильинской и Маслякова с 25 декабря полностью сняты ограничения для движения автомобильного транспорта.

Как сообщает ООО "Экологические проекты", данный участок был последним в плане работ по реконструкции трамвайных путей на улице Ильинской на участке от улицы Красносельской до улицы Маслякова. Работы здесь начались 7 октября. Подрядчик планирует завершение всех работ до конца года.

На данный момент на Ильинской идут работы по обкатке пути с корректировкой контактной сети и настройкой стрелочных переводов. После окончания работ курсирование маршрута №21 до разворотного кольца на улице Маслякова будет возобновлено.

Ранее сообщалось, что подрядчик продолжает замену трамвайных путей на улице Ильинской.