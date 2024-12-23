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Общество

Традиционный фестиваль снежных скульптур проходит в Автозаводском парке

26 декабря 2024 07:27  [87] Общество

В Автозаводском парке Нижнего Новгорода проходит традиционный - уже 23-й по счёту - фестиваль снежных скульптур и арт-объектов. На различных локациях появится свыше 20 слепленных из снега фигур, над созданием которых трудились сотрудники детских садов.

Как рассказали в районной администрации, гости парка смогут увидеть героев из русских народных сказок и мультфильмов - "Умка", "Три медведя", "Репка", джаз-бэнд из снеговиков, танк Т-34 и другие фигуры. Здесь также представлены огромные ёлочные шары с хохломской, городецкой, палехской, гжельской росписью. Скульптуры, представленные здесь, стали прекрасными фотозонами.

"Кроме ледовых фигур, посвящённых Году семьи, в новом 2025 году, который президент объявил Годом защитника Отечества, в парке также вылеплены из снега патриотические стелы. Когда мы видим все эти произведения, то сразу вспоминаем детство, когда лепили снежки. Самое главное – они создают прекрасное новогоднее настроение", – рассказала заместитель главы администрации Автозаводского района Марина Демидова.

Заведующая детсадом №114 Наталья Колоусова рассказала, что макеты фигур разрабатывали всем коллективом.

"Не могли обойти патриотическую составляющую - и создали ледовую стелу и танк, которые посвящены 80-летию Великой Победы. Чем больше использовали снега, тем фундаментальнее выглядит скульптура", – отметила она.

"Джаз-банд из снеговиков мы лепили три дня, несмотря на довольно дождливую погоду, даже сделали специальные подиумы, чтобы снеговиков было хорошо видно. Лепкой из снега мы с коллегами занимаемся уже 10 лет, очень приятно сознавать, что своим трудом мы доставляем людям радость и новогоднее настроение", – рассказала заведующая детсадом №106 Ирина Лапина.

Напомним, в нижегородских дворах в преддверии зимних праздников пройдёт фестиваль "Новый год в каждый двор". Развлекательные мероприятия для детей и взрослых будут организованы на 50 площадках во всех районах Нижнего Новгорода. В парках Нижнего Новгорода новогодние анимационные программы стартуют 29 декабря. Посетителей ждут зимние забавы, встречи со сказочными персонажами, новогодние эстафеты и сюрпризы.

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Теги:
Автозаводский район Снег Фестиваль
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