Традиционный фестиваль снежных скульптур проходит в Автозаводском парке

В Автозаводском парке Нижнего Новгорода проходит традиционный - уже 23-й по счёту - фестиваль снежных скульптур и арт-объектов. На различных локациях появится свыше 20 слепленных из снега фигур, над созданием которых трудились сотрудники детских садов.
Как рассказали в районной администрации, гости парка смогут увидеть героев из русских народных сказок и мультфильмов - "Умка", "Три медведя", "Репка", джаз-бэнд из снеговиков, танк Т-34 и другие фигуры. Здесь также представлены огромные ёлочные шары с хохломской, городецкой, палехской, гжельской росписью. Скульптуры, представленные здесь, стали прекрасными фотозонами.
"Кроме ледовых фигур, посвящённых Году семьи, в новом 2025 году, который президент объявил Годом защитника Отечества, в парке также вылеплены из снега патриотические стелы. Когда мы видим все эти произведения, то сразу вспоминаем детство, когда лепили снежки. Самое главное – они создают прекрасное новогоднее настроение", – рассказала заместитель главы администрации Автозаводского района Марина Демидова.
Заведующая детсадом №114 Наталья Колоусова рассказала, что макеты фигур разрабатывали всем коллективом.
"Не могли обойти патриотическую составляющую - и создали ледовую стелу и танк, которые посвящены 80-летию Великой Победы. Чем больше использовали снега, тем фундаментальнее выглядит скульптура", – отметила она.
"Джаз-банд из снеговиков мы лепили три дня, несмотря на довольно дождливую погоду, даже сделали специальные подиумы, чтобы снеговиков было хорошо видно. Лепкой из снега мы с коллегами занимаемся уже 10 лет, очень приятно сознавать, что своим трудом мы доставляем людям радость и новогоднее настроение", – рассказала заведующая детсадом №106 Ирина Лапина.Напомним, в нижегородских дворах в преддверии зимних праздников пройдёт фестиваль "Новый год в каждый двор". Развлекательные мероприятия для детей и взрослых будут организованы на 50 площадках во всех районах Нижнего Новгорода. В парках Нижнего Новгорода новогодние анимационные программы стартуют 29 декабря. Посетителей ждут зимние забавы, встречи со сказочными персонажами, новогодние эстафеты и сюрпризы.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+