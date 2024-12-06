Новогодние праздничные программы стартуют в парках Нижнего Новгорода с 29 декабря Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В парках Нижнего Новгорода новогодние анимационные программы стартуют 29 декабря. Как сообщает дирекция парков и скверов, посетителей ждут зимние забавы, встречи со сказочными персонажами, новогодние эстафеты и сюрпризы.

В Сормовском районе в парке "Светлоярский" развлекательные программы пройдут 29 декабря, 2, 5 и 8 января. В Ленинском районе в парке "Дубки" праздничная программа запланирована 29 декабря, 2, 6, 11 января, а в парке Станкозавода – 1, 4, 7 и 12 января, на территории второго паркового озера (Земснаряд-2) – 4 января.

В Автозаводском парке детские мероприятия пройдут у центральной ёлки 28, 30 декабря, 1, 5, 7 января, а также на "сухом" озере 3, 8, 12 января. Помимо этого, на катке Автозаводского парка пройдут традиционные дискотеки". Со 2 по 7 января на катке "Катушка" пройдут тематические вечеринки на коньках со спортивными и креативными конкурсами.

Расписание мероприятий на открытом воздухе может меняться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию можно найти в группе дирекции парков и скверов "ВКонтакте" и Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что "Горьковская Ярмарка" откроется в Нижнем Новгороде 23 декабря.