Каток "Катушка" откроется в Автозаводском парке 14 декабря Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Каток "Катушка" в Автозаводском парке Нижнего Новгорода откроется 14 декабря.

Как сообщает городская дирекция парков и скверов, каток будет работать по расписанию по будням и выходным только при стабильных отрицательных температурах.

Входной билет дает посетителям право находиться на территории катка неограниченное время, а также пользоваться услугами проката и заточки коньков. Кроме того, посетителям катка будут доступны теплый гардероб и буфет.

Ранее сообщалось, что первый каток в Нижнем Новгороде открылся в парке "Швейцария" 1 декабря.

Также сообщалось, что около 24,3 млн рублей будет выделено на обустройство ледового катка у торгового центра "Муравей" в Ленинском районе Нижнего .