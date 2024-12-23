Сормовичка осталась без квартиры после телефонного общения с мошенниками Происшествия

Жительница Сормовского района осталась без квартиры после телефонного общения с мошенниками.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 63-летней пенсионерке позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и банка. Звонившие сообщили женщине, что третьи лица пытаются оформить кредит под залог ее квартиры.

Чтобы сохранить недвижимость, а также отменить сомнительную операцию, пожилой нижегородке предложили оформить якобы фиктивный договор купли-продажи квартиры, а полеченные деньги перевести на "безопасный счет". Кроме того, пенсионерку предупредили о возможном возбуждении уголовного дела в отношении неё за перевод денег в недружественную страну.

Находясь под давлением дистанционных мошенников, пожилая женщина согласилась на все условия. Она продала квартиру и несколькими транзакциями с разных банкоматов в нескольких районах города перевела на указанные банковские счета порядка 9,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Как ранее выяснил телеканал "360", полицейский никогда не позвонит и не скажет, что человеку надо поучаствовать в какой-то операции по задержанию злоумышленника или следственных дейcтвий, перевести деньги на какой-то резервный счёт. Никаких резервных и безопасных счетов попросту не существует.

В управления безопасности Банка России подтвердили, что Центробанк никогда не работал со счетами физических лиц, не звонит им и не просит провести какие-то операции в коммерческих банках. Более того, службы безопасности банков не просят подтверждений от клиента - они просто блокируют подозрительные операции.

Ранее сообщалось, что жительница Княгинина записалась на флюорографию и потеряла деньги.