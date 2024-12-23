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Общество

Проезд на участке улицы Пермякова в Нижнем Новгороде временно ограничат

27 декабря 2024 12:59  [43] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде до 23:59 28 февраля будет запрещено движение транспорта в районе домов №№34-46 по улице Пермякова.

Как сообщает пресс-служба администрации города, ограничение проезда на этом участке связано с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что ряд транспортных ограничений будут действовать в Нижнем Новгороде в новогодние праздники.

Также сообщалось, что сообщалось, что транспортные ограничения сняли на перекрестке улиц Ильинской и Маслякова.

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Теги:
Автозаводский район Городское хозяйство Транспортные ограничения
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