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Экономика

Минцифры улучшит качество интернета на трех федеральных трассах в Нижегородской области

27 декабря 2024 17:18  [79] Экономика

Фото: Упрдор Москва – Нижний Новгород

Качество интернета улучшат на трех федеральных трассах Нижегородской области в рамках нового нацпроекта "Экономика данных". Об этом сообщил министр цифрового развития и связи региона Александр Синелобов на конференции по цифровой трансформации Нижегородской области в Доме народного единства 27 декабря.

Глава профильного министерства отметил, что в настоящее время в Нижегородской области полностью "покрыта" интернетом трасса М-12 "Восток".

"У нас стоит задача улучшить качество связи вдоль федеральных трасс М-7 "Волга", Р-158 и Р-177 "Поветлужье" в регионе. Этот проект уже стартовал, мы получили небольшую квоту на улучшения качества связи на четырех участках этих магистралей", - добавил Синелобов.

Кроме того, по словам министра, в рамках нового нацпроекта планируется развивать спутниковый интернет.

"Выделено финансирование на строительство почти 300 космических аппаратов, которые будет летать на низкой орбите и предоставлять возможность получения скоростного доступа в интернет в любой точке страны и, в частности, в Нижегородской области. Все слышали про Starlink, подобную связь мы планируем получить в ближайшее время", - отметил Александр Синелобов.

Напомним, гостиницу построят у трассы М-12 в Нижегородской области.

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