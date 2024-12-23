Минцифры улучшит качество интернета на трех федеральных трассах в Нижегородской области

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Качество интернета улучшат на трех федеральных трассах Нижегородской области в рамках нового нацпроекта "Экономика данных". Об этом сообщил министр цифрового развития и связи региона Александр Синелобов на конференции по цифровой трансформации Нижегородской области в Доме народного единства 27 декабря.
Глава профильного министерства отметил, что в настоящее время в Нижегородской области полностью "покрыта" интернетом трасса М-12 "Восток".
"У нас стоит задача улучшить качество связи вдоль федеральных трасс М-7 "Волга", Р-158 и Р-177 "Поветлужье" в регионе. Этот проект уже стартовал, мы получили небольшую квоту на улучшения качества связи на четырех участках этих магистралей", - добавил Синелобов.
Кроме того, по словам министра, в рамках нового нацпроекта планируется развивать спутниковый интернет.
"Выделено финансирование на строительство почти 300 космических аппаратов, которые будет летать на низкой орбите и предоставлять возможность получения скоростного доступа в интернет в любой точке страны и, в частности, в Нижегородской области. Все слышали про Starlink, подобную связь мы планируем получить в ближайшее время", - отметил Александр Синелобов.
Напомним, гостиницу построят у трассы М-12 в Нижегородской области.
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