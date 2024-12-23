Нижегородка потратила более 1,7 млн рублей на "замену электросчетчика" Происшествия

Нижегородская пенсионерка потратила более 1,7 млн рублей на "замену" электрического счетчика.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 68-летней жительнице Канавинского района в течении двух недель с разных номеров звонил лжесотрудник энергоресурсной организации. Мужчина сообщал, что женщине необходимо переустановить электрический счетчик, а для этого пенсионерке нужно установить мобильное приложение для автоматической передачи показаний.

Пожилая нижегородка выполнила все указания лжеэлектрика. После этого ей стали звонить сотрудники надзорных и правоохранительных органов, которые сообщали пенсионерке, что с её банковского счеты неизвестные лица пытаются списать деньги. Злоумышленники убедили женщину перевести все сбережения на "безопасные счета". Женщина послушалась мошенников и потеряла более 1,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что сормовичка осталась без квартиры после телефонного общения с мошенниками.