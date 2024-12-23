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Общество

Андрей Гнеушев передал внедорожник с гумпомощью Герою РФ Виталию Антонову

28 декабря 2024 13:23  [85] Общество

Фото: Дом народного единства

Андрей Гнеушев передал автомобиль-внедорожник с гуманитарной помощью Герою России Виталию Антонову.

Бойцам СВО передали автомобиль-внедорожник, прицелы ночного видения, радиооборудование, системы отслеживания вражеских дронов и другую технику.

"Нижегородский участник СВО Виталий Антонов обратился к губернатору Глебу Никитину с вопросом об оказании гуманитарной помощи для воинской части. Его просьбу выполнили оперативно и в полном объеме. Мы гордимся нашими героями и делаем всё возможное для приближения победы", - сказал Андрей Гнеушев.

По поручению главы региона координационный центр, действующий на базе Дома народного единства, сформировал гумгруз по всем позициям представленной заявки. Гуманитарную помощь лично получил Герой России Виталий Антонов. Нижегородский военнослужащий – потомственный офицер в четвертом поколении - выполняет воинский долг в зоне проведения СВО. Сейчас находится в отпуске.

"В этом году я окончил Военный учебно-научный центр Сухопутных войск Министерства обороны, после чего прибыл в отпуск к родителям в Дзержинск. Далее убываю в воинскую часть для участия в СВО. Полученная техника – большая помощь для выполнения специальных и боевых задач, сохранения жизней вверенного мне личного состава. Это очень ценно. Спасибо большое нашему губернатору!", - поблагодарил Виталий Антонов.

Руководитель Дома народного единства Роман Кошелев и руководитель координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей Татьяна Дружинина познакомили Героя России с деятельностью Дома народного единства, в том числе координационного центра, поздравили с наступающим Новым годом и вручили новогодний подарок.

"В преддверии Нового года мы отправляем подарки военнослужащим на передовую и, как обычно, оказываем гуманитарную поддержку. На конец декабря на СВО отправлено уже более 650 гумконвоев", - рассказала Татьяна Дружинина.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область направила детям ДНР около 10,5 тысяч новогодних подарков.

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Теги:
гуманитарная помощь Дом народного единства СВО
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