Студенты и педагоги нижегородских профорганизаций собрали гумгруз для бойцов СВО Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Студенты и педагоги 16 профессиональных образовательных организаций Нижегородской области собрали гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, гуманитарный груз весом более 4 тонн привезли в региональное отделение Общероссийского народного фронта, после чего он в ближайшее время будет отправлен в зону боевых действий.

К сбору, который был организован министерством образования и науки Нижегородской области, присоединилось более 15 тысяч человек. За небольшой срок студенты своими руками изготовили балаклавы, печи-буржуйки и окопные свечи, собрали медикаменты, продукты питания и теплые вещи.Общая сумма собранных средств превышает 1,5 млн рублей.

По словам главы регионального Минобрнауки Михаила Пучкова, студенты колледжей и техникумов регулярно участвуют в акциях "Мы вместе" и "Мы рядом", во всех учреждениях СПО организованы пункты сбора гуманитарной помощи.

Руководитель регионального отделения Народного фронта Андрей Жильцов отметил, что партию гуманитарной помощи сформировали по запросу военнослужащих курского, донецкого и херсонского направлений.

В числе активных участников сбора груза отметились студенты Нижегородского радиотехнического колледжа. Подготовка к отправке гумпомощи ежедневно велась сразу на двух площадках учебного заведения.

Ранее сообщалось, что жители Автозаводского района направили в зону СВО полторы тысячи писем и гумпомощь.