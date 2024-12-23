Проблемный дом на Генкиной достроили в Нижнем Новгороде
Повышение штрафов за нарушение ПДД с 1 января
Минград утвердил строительство высотки у Щелоковского хутора
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до 1 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 декабря 2024 15:20  [36] Два новых медучреждения ввели в эксплуатацию в Навашине благодаря нацпроекту
28 декабря 2024 15:05  [43] График работы почтовых отделений Нижегородской области изменится в праздники
28 декабря 2024 14:29  [100] Пешеходный мост открылся над дорогой в районе посёлка Ждановский
28 декабря 2024 13:23  [143] Андрей Гнеушев передал внедорожник с гумпомощью Герою РФ Виталию Антонову
28 декабря 2024 13:09  [139] Осенний призыв на военную службу завершился в Нижегородской области
28 декабря 2024 12:57  [197] Бесплатный каток открыли в парке имени 1 Мая в Нижнем Новгороде
28 декабря 2024 12:31  [178] Открытые парковки в Нижнем Новгороде во время новогодних праздников будут бесплатными
28 декабря 2024 12:16  [174] "Белкоммунмаш" готовится к отгрузке трехсекционного трамвая для Нижнего Новгорода
28 декабря 2024 12:04  [160] Энергетики "Т Плюс" напоминают о мерах безопасности вблизи теплосетевых объектов
28 декабря 2024 11:55  [168] Нижегородцы будут получать смс-уведомления о сроках регистрации прав собственности
Общество

Два новых медучреждения ввели в эксплуатацию в Навашине благодаря нацпроекту

28 декабря 2024 15:20  [36] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Навашинском муниципальном округе ввели в эксплуатацию сразу два новых медицинских учреждения. Как сообщает региональный Минздрав, это отделение врача общей практики (ОВОП) в селе Натальино и фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Сонино.

Ранее медицинское обслуживание в селах проводили в деревянных зданиях 1960-х годов постройки. В новых модульных здравпунктах, которые возвели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение", сельчане смогут получать медицинскую помощь на новом уровне.

Так, ФАП в селе Сонино будет обслуживать более 200 человек, включая жителей деревни Бельтеевка. В Офисе врача общей практики в селе Натальино медицинская помощь будет доступна более 800 нижегородцам, в том числе жителям поселка Мещерское и поселка разъезда Велетьма.

По словам и.о. главного врача Навашинской ЦРБ Сергея Покровского, в новых медучреждениях есть кабинеты для приема пациентов, процедурные, помещения для хранения медикаментов, зоны ожидания, помещения для персонала и туалетные комнаты. В отделении врача общей практики дополнительно обустроен смотровой кабинет с гинекологическим креслом, прививочная, стерилизационная, а также хозяйственные помещения для хранения уборочного инвентаря и белья. Помимо этого, медпункты оснащены необходимым современным оборудованием. Это ингаляторы, экспресс-анализаторы крови, дефибрилляторы, электрокардиографы, стерилизаторы, установки для подачи кислорода и многое другое. Также оба учреждения оснащены современной компьютерной техникой с доступом в интернет и телефонной связью.

Каждый медицинский пункт имеет собственную скважину и генератор автономного электроснабжения, на случай отключения электричества. Газифицировать медучреждения планируется в следующем году.

Напомним, национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года". В 2025 году в стране стартует новый национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", который охватит все сферы здравоохранения – от первичного звена до реабилитации, включая спорт.

Ранее сообщалось, что новый ФАП открыли по нацпроекту в нижегородском селе Малое Андосово.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Нацпроект ФАП
Поделиться:
Новости по теме
27 декабря 2024 15:06  [382] Новый ФАП открыли по нацпроекту в нижегородском селе Малое Андосово
24 декабря 2024 11:44  [494] Нижегородские поликлиники с 28 декабря переходят на усиленный режим работы
23 декабря 2024 16:12  [506] Новая детская поликлиника в Кстове начала прием первых пациентов
20 декабря 2024 15:36  [704] Более 20 новых ФАПов будет построено в Нижегородской области в 2025 году
11 декабря 2024 08:16  [622] Новый ФАП открыли в селе Малый Макателем Первомайского округа
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
23 декабря 2024 11:39Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph