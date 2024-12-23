Два новых медучреждения ввели в эксплуатацию в Навашине благодаря нацпроекту Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Навашинском муниципальном округе ввели в эксплуатацию сразу два новых медицинских учреждения. Как сообщает региональный Минздрав, это отделение врача общей практики (ОВОП) в селе Натальино и фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Сонино.

Ранее медицинское обслуживание в селах проводили в деревянных зданиях 1960-х годов постройки. В новых модульных здравпунктах, которые возвели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение", сельчане смогут получать медицинскую помощь на новом уровне.

Так, ФАП в селе Сонино будет обслуживать более 200 человек, включая жителей деревни Бельтеевка. В Офисе врача общей практики в селе Натальино медицинская помощь будет доступна более 800 нижегородцам, в том числе жителям поселка Мещерское и поселка разъезда Велетьма.

По словам и.о. главного врача Навашинской ЦРБ Сергея Покровского, в новых медучреждениях есть кабинеты для приема пациентов, процедурные, помещения для хранения медикаментов, зоны ожидания, помещения для персонала и туалетные комнаты. В отделении врача общей практики дополнительно обустроен смотровой кабинет с гинекологическим креслом, прививочная, стерилизационная, а также хозяйственные помещения для хранения уборочного инвентаря и белья. Помимо этого, медпункты оснащены необходимым современным оборудованием. Это ингаляторы, экспресс-анализаторы крови, дефибрилляторы, электрокардиографы, стерилизаторы, установки для подачи кислорода и многое другое. Также оба учреждения оснащены современной компьютерной техникой с доступом в интернет и телефонной связью.

Каждый медицинский пункт имеет собственную скважину и генератор автономного электроснабжения, на случай отключения электричества. Газифицировать медучреждения планируется в следующем году.

Напомним, национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года". В 2025 году в стране стартует новый национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", который охватит все сферы здравоохранения – от первичного звена до реабилитации, включая спорт.

Ранее сообщалось, что новый ФАП открыли по нацпроекту в нижегородском селе Малое Андосово.