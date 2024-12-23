Монтаж системы уличного освещения завершен по 12 адресам в Советском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде в Советском районе завершили работы по локальному устройству сетей уличного освещения.

Как сообщает районная администрация, новые светоточки установлены по 12 адресам на улицах: Горловской, Бекетова, Сибирцева, Пушкина, Верхняя, Мельникова-Печерского, Краснозвездной, Уссурийской, а также на Артельном проезде и в переулках Светлогорский и Аристова.

В районном управлении жилищного фонда и инженерной инфраструктуры отметили, что новые светильники оборудованы энергосберегающими элементами, которые затрачивают меньшее количество электроэнергии и обладают большим сроком службы.

По словам главы Советского района Александра Иванова, работы по устройству сетей наружного освещения ведутся на регулярной основе. В первую очередь работы ведутся на территориях, по которым были обращения нижегородцев, а также там, где расположены детские площадки и подходы к социальным учреждениям.