Монтаж системы уличного освещения завершен по 12 адресам в Советском районе

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В Нижнем Новгороде в Советском районе завершили работы по локальному устройству сетей уличного освещения.
Как сообщает районная администрация, новые светоточки установлены по 12 адресам на улицах: Горловской, Бекетова, Сибирцева, Пушкина, Верхняя, Мельникова-Печерского, Краснозвездной, Уссурийской, а также на Артельном проезде и в переулках Светлогорский и Аристова.
В районном управлении жилищного фонда и инженерной инфраструктуры отметили, что новые светильники оборудованы энергосберегающими элементами, которые затрачивают меньшее количество электроэнергии и обладают большим сроком службы.
По словам главы Советского района Александра Иванова, работы по устройству сетей наружного освещения ведутся на регулярной основе. В первую очередь работы ведутся на территориях, по которым были обращения нижегородцев, а также там, где расположены детские площадки и подходы к социальным учреждениям.
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