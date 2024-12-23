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Общество

Число пострадавших из-за гололеда нижегородцев выросло 9 января

09 января 2025 11:58  [129] Общество

Количество пострадавших от гололеда граждан значительно выросло в Нижнем Новгороде за последние сутки. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на городские травмпункты.

В частности, в Ленинском районе города 9 января от падений на скользких дорогах пострадало более 10 человек.

В Советском и Приокском районах к медикам за сутки обратилось более 30 человек, а в Нижегородском районе - свыше 20 человек. В Автозаводском районе резкий рост числа пострадавших от гололеда отмечен именно сегодняшним утром.

"У большинства пациентов фиксируются переломы, растяжения, вывихи и ушибы", - уточнили в городских травмпунктах.

Напомним, Нижегородская область за выходные может остаться без снежного покрова.

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Теги:
Здравоохранение Травма
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