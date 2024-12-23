Число пострадавших из-за гололеда нижегородцев выросло 9 января

Количество пострадавших от гололеда граждан значительно выросло в Нижнем Новгороде за последние сутки. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на городские травмпункты.
В частности, в Ленинском районе города 9 января от падений на скользких дорогах пострадало более 10 человек.
В Советском и Приокском районах к медикам за сутки обратилось более 30 человек, а в Нижегородском районе - свыше 20 человек. В Автозаводском районе резкий рост числа пострадавших от гололеда отмечен именно сегодняшним утром.
"У большинства пациентов фиксируются переломы, растяжения, вывихи и ушибы", - уточнили в городских травмпунктах.
Напомним, Нижегородская область за выходные может остаться без снежного покрова.
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