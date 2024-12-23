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Общество

Нижегородская область за выходные может остаться без снежного покрова

09 января 2025 07:33  [100] Общество

Фото: Светлана Шуга

В ближайшие дни основная часть территории Нижегородской области будет находиться под влиянием атлантического циклона, вблизи волнового холодного атмосферного фронта с повышенным атмосферным давлением. Поэтому в регионе прогнозируются ливневые осадки в смешанной фазе, плюсовая температура и ветреная погода. При этом аномально тёплый атлантический воздух растопит часть запасов снега.

В Нижнем Новгороде сегодня утром +1…+3°, город накроет интенсивный мокрый снег с дождём. Во второй половине дня температура опустится до 0...+1°, западный ветер усилится до 4 м/с, на дорогах образуется гололёд. Ночью ожидается слабый "минус".

В пятницу днём прогнозируется 0°, снова пойдут осадки в смешанной фазе. К вечеру оттепель вернётся, и ночью столбики термометров опять поднимутся до +1...+3°.

В субботу будет пасмурно, местами будет идти дождь со снегом, температура поднимется до +2...+3°. Юго-восточный ветер сохранит напор, атмосферное давление будет в норме.

В воскресенье на территорию региона станет прорываться холодный фронт очередного атлантического вихря, температура днём понизится до нулевой отметки, не исключён ледяной дождь, который сменится снежными зарядами. А к вечеру столбики термометров опустятся до -2...-3°.

По прогнозам синоптиков, уже с понедельника дневная температура уйдёт в слабый "минус", а со вторника снегопады начнут постепенно восстанавливать почти утраченный снежный покров.

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