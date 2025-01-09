Глеб Никитин: "Работников прокуратуры Нижегородской области отличает высокий профессионализм и верность своему долгу" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем работника прокуратуры.

"Уважаемые работники прокуратуры! Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша работа непосредственно связана с защитой прав людей, восстановлением справедливости, обеспечением законности. Такой труд требует большого количества специализированных знаний, точности ума, остроты восприятия, принципиальности и бескомпромиссности. К вам жители региона обращаются с самыми разными проблемами. Спектр вопросов просто огромный - и в каждом из них надо уметь разобраться, дойти до сути", - говорится в тексте поздравления.

"Работников прокуратуры Нижегородской области отличает высокий профессионализм и верность своему долгу. На вашем счету - огромное количество успешных примеров защиты интересов граждан и государства. Вы способствуете всестороннему развитию региона, при этом всегда совершенствуетесь, развиваетесь. Не оставаться в стороне от людской беды, несправедливости, искреннее желание помочь – профессиональное кредо лучших представителей этой профессии.

Отдельная благодарность в этот праздник – ветеранам, которые заложили фундамент успешной работы ведомства в современных условиях.

В этот праздник желаю вам реализации всех намеченных планов! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!", - сказал губернатор.